В Брянске состоялась «Конференция молодых предпринимателей»

Гости научились оптимизировать налоги, искать инвесторов и тестировать стратегии без рисков.

Источник: Национальные проекты России

«Конференция молодых предпринимателей» прошла 22 апреля в Брянске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Брянской области.

Участники научились оптимизировать налоги, дорабатывать свои проекты, искать инвесторов и тестировать стратегии без рисков. Для гостей были организованы фуршет, нетворкинг, розыгрыш подарков и выставка «Маркет молодых» с товарами местных мастеров. В ходе общения со спикерами участники обсудили, как добиться финансового успеха и создать продукт, улучшающий мир, а также как масштабировать бизнес до международного уровня.

Налоговый эксперт Елена Бахышова помогла выбрать оптимальный вид налогообложения. Руководитель «Инсайт люди» Платон Платонов раскрыл тренды маркетинга в 2026 году и способы эффективного онлайн‑продвижения. Руководитель центра «Код фо гуд» Юлия Андрюшкина продемонстрировала возможности ИИ для малого бизнеса, а руководитель театральной лаборатории Ирина Сахарова организовала практикум по публичным выступлениям и самопрезентации.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.