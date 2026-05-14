Работу с обращениями граждан усиливают в «Единой России»

Кандидаты предварительного голосования от «Единой России» приступят к выполнению наказов граждан заранее, до начала выборов. Реальную помощь люди могут получить оперативно.
Активизировать работу с обращениями уже на стадии сбора предложил член Генсовета партии, Герой России, участник предварительного голосования «Единой России» Владимир Сайбель.
«Я обратился в Президиум Генерального совета партии с предложением: дать кандидатам четкие рекомендации — не откладывать до выборов, а включаться в решение конкретных проблем людей уже сейчас, используя предложения, поступающие в Народную программу», — пояснил он.
Владимир Сайбель отметил, что многое из того, с чем люди приходят на встречи и что предлагают в Народную программу, не требует принятия обязательных партийных документов и масштабных государственных решений. Заявленные ими проблемы зачастую можно решить адресно. Так кандидаты продемонстрируют конкретные действия и готовность включаться в работу партии, желание и возможность помогать людям.
Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев считает такую практику важной, так как для граждан особенно значимы именно повседневные, жизненные проблемы.
«Надо идти и заниматься решением вопросов, которые беспокоят людей. Это самый главный запрос — тот запрос, который нам предъявляют люди, а мы на него должны очень четко, объективно ответить. На таких “малых” и “повседневных” делах во многом держится авторитет партии и доверие к ней людей, а значит — и все будущие победы “Единой России”, — акцентировал внимание секретарь Генсовета.
Президиум Генсовета ЕР дал рекомендацию кандидатам брать в работу обращения, поступающие на сайт естьрезультат.рф. Инициативы, предлагаемые в Народную программу партии — под особым контролем. Примеры лучших решений проблем граждан должны становиться партийным стандартом.
«Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, на постоянной основе проводящая предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляющая право формировать список кандидатов избирателям. Кроме того, ЕР поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО предусмотрены дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании. В предварительном голосовании ЕР могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели.