Нардеп Железняк: залог за Ермака внесут уже сегодня

По информации украинского парламентария Ярослава Железняка, денежный залог за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака будет внесен уже в ближайшие часы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Источником этих средств, как утверждает депутат, выступят представители юридических кругов Украины. Нардеп выразил уверенность, что подобное развитие событий неизбежно. При этом он выразил надежду на действие финансового мониторинга банков, который традиционно может заблокировать столь крупную транзакцию хотя бы на пару суток.
Железняк в своей публикации добавил, что если бы не помощь друзей, то Ермаку стоило бы немного посидеть в следственном изоляторе вместе с другим фигурантом — Галущенко, чтобы они могли «постучаться» друг к другу через тюремную камеру.
Напомним, что Андрей Ермак, ранее занимавший пост главы офиса Зеленского, был отправлен под стражу по решению Высшего антикоррупционного суда. Его арестовали с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен.
Экс-чиновника подозревают в легализации денег через коррупционную схему при строительстве элитных резиденций в поселке Козин под Киевом, где было отмыто около 460 миллионов гривен. Сам Ермак ранее заявлял, что личных денег на залог у него нет, однако есть «много друзей», готовых заплатить за него.