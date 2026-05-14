ВОЗ рассказал о нулевом пациенте: хантавирус он подхватил не на лайнере

ВОЗ считает, что «нулевой пациент» заразился не на борту судна, а на суше. Об этом пишет издание BFMTV, но расследование продолжается. ВОЗ предполагает, что первый заболевший заразился хантавирусом до посадки на лайнер MV Hondius, отвергая гипотезу о заражении крысами на борту.
«В сотрудничестве с аргентинскими и чилийскими властями проводятся расследования для выяснения потенциальных обстоятельств заражения и источника вспышки», — говорится в сообщении от ВОЗ. Вирус передавался только на борту корабля.
Напомним, что сейчас несколько людей, которые заразились хантавирусом, находятся под наблюдением врачей. Один пациент находится в тяжелом состоянии, в реанимации. ВОЗ говорит, что причин для паники нет, ситуация находится под контролем, и миру не грозит новая пандемия.