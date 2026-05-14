«У меня достаточно знакомых и друзей»: Ермак прямо в суде намекнул, что скоро может выйти на свободу

Ермак заявил, что у него нет средств для залога в $3,1 млн, но есть много друзей.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в зале суда намекнул, что у него нет денег на внесение залога в сумме 3,1 миллиона долларов. Однако «достаточно знакомых и друзей», которые помогут внести средства для его освобождения. Трансляцию вел украинский телеканал «Общественное».

До этого Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) назначил Андрею Ермаку содержание под стражей. Однако допустил возможность внесения залога в 3,1 миллиона долларов.

Российские силовики сообщили, что Ермак намерен покинуть Украину. И с высокой долей вероятности прямо сейчас идут переговоры о предоставлении ему убежища в Израиле и Канаде.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом, которые фигурируют в деле об отмывании средств. При этом 13 марта Высший антикоррупционный суд Украины объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака из-за воздушной тревоги в Киеве.

Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
