У границ США зафиксировали целый «рой НЛО»: тысячи загадочных объектов заметили под водой

У побережья США зафиксировали десятки тысяч таинственных подводных объектов. Это вызвало недоумение у экспертов, ведь происхождение этих тел пока не могут объяснить, сообщает NYP.
Популярное приложение Enigma, которое собирает данные об НЛО, с 2022 года получило около 30 тысяч сообщений. Однако с августа 2025 года внимание пользователей сместилось с неба на океан.
За это время зафиксировали более 9 тысяч случаев появления загадочных объектов в 10 милях от береговой линии США. Эти объекты назвали USO (неопознанные подводные объекты). Свидетели описывают их как тела, движущиеся с огромной скоростью и способные плавно переходить из воды в воздух и обратно.
Автор книги об инопланетянах Кент Хекенлайвли рассказал, что американские подводные аппараты фиксируют суда, движущиеся под водой с невероятной скоростью. По его словам, это может означать, что технологиям не хватает понимания, либо приборы ловят «призраков».
Больше всего сообщений поступило из Калифорнии и Флориды. Эксперты и чиновники опасаются, что эти объекты угрожают национальной безопасности, а правительство скрывает правду. Никаких подробностей на данный момент не предоставляется.
Ранее Пентагон выложил в открытый доступ архивные материалы об НЛО, или, как теперь официально принято говорить в США, о «неопознанных аномальных явлениях». Среди файлов были фото и видео, до этого появлявшиеся в открытых источниках.