В липецкой больнице начали проводить КТ-перфузию головного мозга

КТ-перфузию головного мозга начали проводить в Липецкой городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 1 по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в центре общественного здоровья и медицинской профилактики Липецкой области.
Как отметил заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Игорь Гринев, современная медицина требует оценки функционального состояния мозга в реальном времени. КТ-перфузия позволяет детально визуализировать кровоток в тканях и точно определить участки мозга, которые еще можно восстановить при своевременном вмешательстве. Благодаря этому врачи могут подбирать максимально точную терапию, что значительно увеличивает долю успешных операций по восстановлению проходимости сосудов.
Инновационная методика уже успешно применена при лечении первых трех пациентов и доказала свою клиническую эффективность. В ближайшее время КТ-перфузия будет применяться в клинической практике на постоянной основе, а специалисты больницы продолжат совершенствовать алгоритмы экстренной помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.