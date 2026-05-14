В ЦФО из-за изменения климата растет ареал нетипичных насекомых и животных

По словам ученого, паук оса (аргиопа Брюнниха) за последние десятилетия стал встречаться севернее прежних границ: южные членистоногие получают возможность закрепляться там, где раньше зимы были слишком суровы (хотя этот вид и не является насекомым, для экосистемы он служит таким же «сигнальщиком»). Золотистый шакал тоже все чаще фиксируется севернее традиционного ареала — в Воронежской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Архангельской, а в последние годы и во Владимирской областях. «Однако важно не сводить все только к климату. Шакалу помогают мягкие малоснежные зимы, а также дороги, свалки, падаль и снижение прессинга со стороны крупных хищников. Потепление — один из факторов, но не единственный», — отметил Зиновьев.