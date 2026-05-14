В детском саду города Узловая Тульской области прошел День пожарной охраны

День пожарной охраны состоялся в детском саду № 17 в городе Узловая Тульской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в комитете образования администрации Узловского района.
Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику российских пожарных, который отмечается 30 апреля. Дети первой младшей группы слушали тематическую сказку и отгадывали загадки. Особый интерес вызвали яркие картинки по пожарной безопасности и возможность поближе рассмотреть форму пожарных.
Такое мероприятие было направлено на формирование у детей осознанного отношения к правилам пожарной безопасности. Ребята закрепили знания о важной и героической профессии пожарного, а также узнали, как правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.