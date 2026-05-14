В рязанском вузе завершился отборочный этап конкурса «Бережливый студент»

Отборочный этап первого регионального конкурса «Бережливый студент» состоялся в Рязанском государственном радиотехническом университете им. В. Ф. Уткина. Мероприятие прошло по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области».
За звание лучших рационализаторов соревновались студенты вторых и четвертых курсов факультета экономики. Они уже знакомы с принципами бережливого производства и изучают его как отдельную дисциплину. Перед началом конкурса сотрудники проектного офиса агентства развития бизнеса познакомили молодых людей с основными бережливыми технологиями и методами улучшения эффективности производства.
Перед командами стояла задача качественно выполнить заказ по сбору мини-стульев, выстроив бесперебойный производственный процесс. По итогам лучший результат оказался у команды «Бережливые профи». Теперь она будет представлять вуз в финале конкурса, который пройдет в Рязани 15 мая.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.