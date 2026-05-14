В Курской научной библиотеке открылась экспозиция «Земля, воспетая в веках»

Экспозиция «Земля, воспетая в веках» начала работать в Музее книги Курской областной универсальной научной библиотеки при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в библиотеке.
На выставке представлены уникальные книжные издания XIX — начала XX века, на страницах которых раскрыта история Курской области и ее знаменитых земляков. Например, там можно увидеть книги «Курская область. Земля, воспетая в былинах», «Курские порубежники», «Чудесное спасение от взрыва чудотворной иконы Знамения Пресвятой Богородицы», «Слово о полку Игореве» и многие другие. Билеты на мероприятие доступны по Пушкинской карте.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.