В Тульской области школьники познакомились с производством военной техники

Ученики центра образования № 1 в городе Болохово Тульской области посетили производство военной техники «Щегловский вал». Экскурсия прошла по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в центре образования.
Школьники познакомились с процессом производства, увидели образцы военной техники и пообщались с сотрудниками предприятия. Для ребят была организована экскурсия по территории и производственным цехам, где им рассказали об истории компании «Щегловский вал», перспективах работы на оборонном предприятии и востребованных профессиях.
Гости также узнали о сотрудничестве предприятия с тульскими колледжами и возможностях получения целевого направления на обучение в ведущие вузы страны. Для студентов, обучающихся по целевому направлению от «Щегловского вала», предусмотрена дополнительная стипендия. После завершения обучения они гарантированно трудоустраиваются на предприятие.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.