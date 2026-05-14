Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представители Калужского филиала РГАУ провели профориентационный марафон

Школьники получили возможность лично убедиться в актуальности, технологичности и перспективности аграрных профессий.

Источник: Национальные проекты России

Профориентационный марафон организовали представители Калужского филиала Российского государственного аграрного университета — МСХА по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Серия мероприятий стартовала на ярмарке трудоустройства, которая прошла в Куйбышевском районе. Там участники познакомились с направлениями подготовки и предоставление эксклюзивного обзора новых правил приема на 2026 учебный год. На базе Барятинской школы состоялись интенсивные занятия, включавшие темы: «Как отличить подделку мяса?», «Урок по ветеринарно-санитарной экспертизе» и «Экология в АПК — в фокусе внимания».

В Дзержинском муниципальном округе совместно с центром занятости населения были организованы мастер-классы. В ходе них школьники получили возможность лично убедиться в актуальности, технологичности и перспективности аграрных профессий.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.