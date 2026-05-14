Представители Калужского филиала РГАУ провели профориентационный марафон

Профориентационный марафон организовали представители Калужского филиала Российского государственного аграрного университета — МСХА по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Калужской области.
Серия мероприятий стартовала на ярмарке трудоустройства, которая прошла в Куйбышевском районе. Там участники познакомились с направлениями подготовки и предоставление эксклюзивного обзора новых правил приема на 2026 учебный год. На базе Барятинской школы состоялись интенсивные занятия, включавшие темы: «Как отличить подделку мяса?», «Урок по ветеринарно-санитарной экспертизе» и «Экология в АПК — в фокусе внимания».
В Дзержинском муниципальном округе совместно с центром занятости населения были организованы мастер-классы. В ходе них школьники получили возможность лично убедиться в актуальности, технологичности и перспективности аграрных профессий.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.