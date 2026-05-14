Представители Калужского филиала РГАУ провели профориентационный марафон

Серия мероприятий стартовала на ярмарке трудоустройства, которая прошла в Куйбышевском районе. Там участники познакомились с направлениями подготовки и предоставление эксклюзивного обзора новых правил приема на 2026 учебный год. На базе Барятинской школы состоялись интенсивные занятия, включавшие темы: «Как отличить подделку мяса?», «Урок по ветеринарно-санитарной экспертизе» и «Экология в АПК — в фокусе внимания».