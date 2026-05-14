Прощание с телеведущим Молчановым пройдет 15 мая в Москве

Прощание с телеведущим Молчановым пройдет 15 мая в Церкви Космы и Дамиана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Прощание с советским и российским телеведущим, автором программы «До и после полуночи» Владимиром Молчановым состоится 15 мая в 12.00 мск в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве, сообщил его друг, журналист Юрий Рост​.

Молчанов скончался в возрасте 75 лет от продолжительной болезни.

«Отпевание и прощание с Владимиром Молчановым будет в пятницу 15 мая в 12.00 в Церкви Космы и Дамиана в Шубине по адресу Столешников переулок дом 2−4сб», — написал Рост в своем Telegram- канале.

Молчанов работал в Агентстве печати «Новости» (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он работал в редакции программы «Время» комментатором международного отдела.

В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы «До и после полуночи», ставшей одной из самых популярных программ эпохи «перестройки».

В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с «До и после полуночи» Молчанов вел программы «Время» и «90 (потом 120) минут». С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК. Был награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России «Золотое перо России».