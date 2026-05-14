Создана основа для "пластырей", точечно уничтожающих опухолевые клетки

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Исследователи из России разработали полимерные пленки на базе гиалуроновой кислоты, позволяющие эффективным и избирательным образом доставлять в опухоль молекулы плохо растворимых в воде лекарств. Этот материал можно использовать для местной химиотерапии и как заживляющую повязку после удаления опухоли, сообщила ТАСС пресс-служба Университета ИТМО (Санкт-Петербург).
«Наши пленки достаточно эластичные, их можно накладывать прямо на пораженный участок как самостоятельное средство, или они могут выступать в качестве активного слоя в составе повязки. Разработанная нами методика позволяет также изготавливать нановолокна, наночастицы и гели, то есть можно выбрать подходящий вариант для каждого отдельного клинического случая», — пояснил исследователь из Института перспективных систем передачи данных ИТМО Роман Шайкенов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают разработчики, за последние десятилетия биологи и химики открыли десятки природных и синтетических молекул, которые способны уничтожать опухолевые клетки в крайне малых концентрациях, но при этом обладают крайне плохой растворимостью или высоким уровнем токсичности для здоровых клеток. Это не позволяет использовать их для онкотерапии или существенным образом ограничивает их применимость на практике.
Исследователи из Университета ИТМО и их коллеги из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград) разработали в рамках гранта Российского научного фонда подход, который позволяет упаковывать подобные вещества в особый полимерный материал на базе гиалуроновой кислоты. Это повышает их биологическую доступность и позволяет точечно доставлять в опухоль.
Для изготовления этого материала, как отмечают ученые, не используются токсичные катализаторы и растворители, что гарантирует их полную биосовместимость и нетоксичность для живого организма. В качестве демонстрации исследователи упаковали внутрь этих пленок молекулы куркумина и усниновой кислоты — двух перспективных природных противораковых средств, которые содержатся в куркуме и клетках некоторых видов лишайников.
Проведенные учеными опыты на культурах клеток показали, что «пластыри» из данного полимера способствовали гибели двух клеточных линий меланомы, и при этом они не вредили соседним с ними здоровым клеткам. Это позволяет использовать пленки как в качестве местного терапевтического средства от рака кожи, так и в дополнение к основному курсу лечения, что даст врачам возможность снизить дозу химиотерапии и предотвратит миграцию опухолевых клеток после удаления первичного новообразования, подытожили исследователи.