Умерла писательница Зоя Богуславская

«Зои Борисовны не стало», — сообщили РИА Новости в центре Вознесенского.
По словам собеседницы агентства, никаких продолжительных болезней у писательницы не было, а причиной смерти стал просто преклонный возраст.
О дате и месте прощания в центре пообещали сообщить позднее.
Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. С детства увлекалась театром. В 1948 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа, а в 1952-м — аспирантуру Института истории искусств Академии наук СССР. Была редактором в издательстве «Советский писатель» и в Шестом творческом объединении писателей и киноработников киностудии «Мосфильм», преподавала в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Много работала как театральный и кинокритик.
В 1967-м дебютировала в литературе с повестью «И завтра». Среди ее произведений: цикл эссе «Невымышленные рассказы», трилогия «Посредники», повести «Близкие», «Окнами на юг», художественно-публицистическая книга «Американки». В декабре прошлого года Богуславская стала лауреатом премиии «Большая книга» за мемуары «Халатная жизнь».
В 1964 году вышла замуж за поэта Андрея Вознесенского. Они прожили вместе 46 лет, до смерти Вознесенского в 2010 году.