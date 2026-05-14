Умерла писательница Зоя Богуславская

Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. С детства увлекалась театром. В 1948 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа, а в 1952-м — аспирантуру Института истории искусств Академии наук СССР. Была редактором в издательстве «Советский писатель» и в Шестом творческом объединении писателей и киноработников киностудии «Мосфильм», преподавала в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Много работала как театральный и кинокритик.