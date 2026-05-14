В Краснодарском крае обсудили бережливые технологии в образовании

Конференция по бережливым технологиям в образовании состоялась в Брюховецком аграрном колледже в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
«Такие конференции становятся мостом от теории к практике, готовя кадры, которые уже завтра будут повышать эффективность аграрных и промышленных предприятий края и станут лидерами производительности. Приглашаем все образовательные организации и бизнес к активному участию в федеральном проекте — вместе мы добьемся прорывных результатов», — подчеркнула директор регионального центра компетенций Ирина Безсмельницына.
Ключевым событием конференции стал конкурс «Бережливый специалист» для студентов профессиональных образовательных организаций. В первом модуле участникам необходимо было снять текущее состояние технологического процесса, поработать с документацией, заполнив подготовительный лист наблюдения, карту стандартизированной работы, произвести расчет времени такта.
Во втором модуле участники должны были заполнить лист наблюдения ручной работы, провести оценку длительности и стабильности выполнения каждого отдельного элемента. В третьем — разработать не менее трех улучшений, исходя критериев эталонного рабочего места. Эксперты регионального центра компетенций высоко оценили уровень подготовки участников и дали рекомендации по углублению знаний в бережливом производстве.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.