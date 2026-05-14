Более 400 школьников Поморья присоединились к «Неделе без турникетов»

В ходе акции состоялись 23 экскурсии на 12 предприятиях. Одной из площадок «Недели без турникетов» стала компания «АГД Даймондс». Ученики Гимназии № 21 им. И. А. Бродского ознакомились с работой предприятия, узнали о геологии и алмазодобывающей отрасли, а также задали вопросы о профессиях в отрасли. Экскурсию для школьников провели старший геолог и главный гидрогеолог предприятия.