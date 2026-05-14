Более 400 школьников Поморья присоединились к «Неделе без турникетов»

Участниками Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проходила с 13 по 17 апреля, стали свыше 400 школьников Архангельской области. Профориентационная работа проводится по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
В ходе акции состоялись 23 экскурсии на 12 предприятиях. Одной из площадок «Недели без турникетов» стала компания «АГД Даймондс». Ученики Гимназии № 21 им. И. А. Бродского ознакомились с работой предприятия, узнали о геологии и алмазодобывающей отрасли, а также задали вопросы о профессиях в отрасли. Экскурсию для школьников провели старший геолог и главный гидрогеолог предприятия.
Школьники из поселка Обозерского побывали в Архангельской областной клинической больнице. Заведующий операционным блоком Дмитрий Филиппов рассказал об оснащении и функционале операционной, а главная медицинская сестра Любовь Рогозина — о специфике работы среднего медперсонала в стационаре. Также состоялся мастер-класс, в ходе которого ребята научились измерять артериальное давление и пульс, рассчитывать индекс массы тела, выполнять функциональные пробы, определять объем легких и силу кисти.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.