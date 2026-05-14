В селе Ярославка Тамбовской области обновили систему водоснабжения

Систему водоснабжения модернизировали в селе Ярославка Тамбовской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Ржаксинского муниципального округа.
«Благодаря слаженным действиям специалистов и активному участию самих жителей водоснабжение в селе удалось восстановить в кратчайшие сроки. Новое оборудование обеспечивает стабильную и бесперебойную подачу качественной питьевой воды, что является залогом комфортного проживания и здоровья населения. Для нас реализация таких проектов — это важный шаг в развитии сельских территорий», — подчеркнула начальник Чакинского территориального отдела администрации Ржаксинского округа Любовь Епишина.
На водонапорной башне, расположенной на улице Заречная, специалисты произвели замену глубинного насоса. Обновление оборудования позволило решить проблему перебоев с водой и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг. Кроме того, в прошлом году в Ржаксинском округе заменили водонапорные башни в деревне Михайловка и селе Протасово. Также капитально отремонтировали артезианскую скважину в деревне 1-е Чакино.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.