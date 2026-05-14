В селе Ярославка Тамбовской области обновили систему водоснабжения

На водонапорной башне, расположенной на улице Заречная, специалисты произвели замену глубинного насоса. Обновление оборудования позволило решить проблему перебоев с водой и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг. Кроме того, в прошлом году в Ржаксинском округе заменили водонапорные башни в деревне Михайловка и селе Протасово. Также капитально отремонтировали артезианскую скважину в деревне 1-е Чакино.