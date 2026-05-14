РЦК Волгоградской области и «РосКапСтрой» начнут сотрудничать

Региональный центр компетенций (РЦК) Волгоградской области и федеральное учреждение по строительному контролю «РосКапСтрой» будут повышать производительность труда на строительных предприятиях. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Стороны будут проводить диагностику процессов и обучение на предприятиях, организовывать совместные образовательные мероприятия, конференции, круглые столы и экскурсии на производства, где уже внедрены бережливые технологии. Кроме того, планируется обмен опытом, разработка новых решений для бизнеса и взаимное консультирование. Кроме того, сотрудники «РосКапСтроя» выступят в роли экспертов на предприятиях, помогут провести диагностику процессов и обучат современным методам повышения эффективности.
«Сотрудничество с “РосКапСтроем” открывает новые возможности для строительных компаний Волгоградской области. Совместная работа позволит не только перенимать лучшие практики, но и создавать собственные эффективные решения, которые будут внедряться на предприятиях региона. Это важный шаг к системному повышению производительности труда в одной из ключевых отраслей экономики», — отметил директор РЦК Волгоградской области Андрей Кравцов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.