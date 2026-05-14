В библиотеке Севастополя прошла акция, посвященная культурному многообразию

Акция, посвященная культурному многообразию России, состоялась в детской модельной библиотеке-филиале № 13 «Книжный мир» в Севастополе. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в главном городском управлении культуры.
Участниками стали ученики 5 «Г» класса школы № 38 им. Н. В. Челнокова. Они узнали о быте, ремеслах, национальных костюмах и праздниках различных этносов страны. Также им рассказали, что в России сохранилось множество традиций, которые пришли от предков и до сих пор играют важную роль в жизни общества. Дети поговорили о таких праздниках, как Масленица и Пасха, которые стали настоящими символами веры, смены времен года и единства поколений.
Была организована выставка-инсталляция «Народные ремесла», где можно было увидеть гжель, хохлому, кружевоплетение и резьбу по дереву. Кроме того, на выставке были представлены книги о фольклоре со сказками, былинами и пословицами.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.