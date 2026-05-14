В Поморье прошел второй модуль программы для лидеров молодежных сообществ

Второй модуль программы для руководителей молодежных организаций и лидеров общественных инициатив состоялся в Архангельске по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
Как отметил руководитель агентства по делам молодежи региона Юрий Марич, образовательная программа способствует развитию молодежных сообществ региона, повышению их устойчивости и формированию у лидеров объединений профессиональных компетенций. Второй модуль был посвящен вопросам работы с ресурсами, управления командой, взаимодействия с различными ведомствами и структурами, а также возможности привлечения финансирования.
Важной частью программы стала диагностика деятельности организаций. Участники оценили уровень развития своих команд по ряду критериев и определили точки роста и зоны, требующие дополнительного внимания. Слушатели получили практические задания, направленные на развитие своих проектов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.