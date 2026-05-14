Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко назвал основных переносчиков хантавируса в России

Онищенко: основными переносчиками хантавируса в России являются полевки и мыши.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Основными переносчиками хантавируса в России являются полевки и обычные мыши, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Хантавирус так же, как и коронавирус, является природно-очаговым заболеванием. Основной резервуар хантавируса — это мыши полевки, которые живут в дикой природе, и обычные мыши, которые в домах живут», — сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что у хантавируса существует порядка 40 серотипов с разной классификацией, имеющих свои особенности.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, три человека скончались.