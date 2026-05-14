Онищенко назвал основных переносчиков хантавируса в России

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Основными переносчиками хантавируса в России являются полевки и обычные мыши, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Хантавирус так же, как и коронавирус, является природно-очаговым заболеванием. Основной резервуар хантавируса — это мыши полевки, которые живут в дикой природе, и обычные мыши, которые в домах живут», — сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в Москве.
Он добавил, что у хантавируса существует порядка 40 серотипов с разной классификацией, имеющих свои особенности.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, три человека скончались.