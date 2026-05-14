Опрос показал, от чего молодежь испытывает стресс на работе

«Только каждый пятый работающий россиянин отметил, что в его компании существуют практики работы с молодежью (в компаниях с численностью свыше 500 человек так ответил каждый третий)… Эти данные также показывают: пока в России нет культуры работы и развития молодых людей в контуре компании, а разрозненные практики не объединены в системную линию, поэтому неэффективны в разрезе основных проблем. Выходом может стать массовое внедрение корпоративной молодежной политики — комплекса системных мер, направленных на привлечение, удержание, профессиональное развитие молодых сотрудников», — говорится в докладе, где приводится исследование АЦ ВЦИОМ.