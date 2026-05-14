В Коми создали сайт с работами конкурса фотографий заповедных территорий

На нем представлены снимки уникальных природных объектов.

Источник: Национальные проекты России

Сайт с работами участников конкурса «Фотоохота на заповедных территориях» разработали в Республике Коми. Состязание проходит по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

За 12 лет конкурс объединил около тысячи авторов, которые представили более 5 000фотографий и видеоматериалов. Новый сайт призван стать ключевой площадкой для освещения итогов творческого состязания, а также инструментом привлечения внимания к сохранению уникальных природных объектов, развития экологического туризма и просвещения.

Несмотря на то, что наполнение коллекции продолжается, посетители уже могут увидеть лучшие снимки прошлых лет. Сайт оснащен понятным интерфейсом и системой поиска, которая позволяет быстро находить материалы по имени автора, названию заповедной территории и конкретной номинации конкурса.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.