Нижегородская область поделилась опытом комплексного развития территорий

Представитель региона рассказал, как интегрировать исторические здания в современную инфраструктуру.

Источник: Национальные проекты России

Опыт Нижегородской области в сфере комплексного развития территорий (КРТ) представили в ходе модуля программы повышения квалификации, организованной Минстроем России. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.

На мероприятии выступил заместитель министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Михаил Генин. Он рассказал об особенностях подхода к преобразованию городских пространств и ключевых результатах, которых удалось достичь региону. В первую очередь, коллег из разных субъектов РФ заинтересовали поиск и четкое определение баланса в распределении обязательств между всеми участниками КРТ.

Как пояснил Михаил Генин, в Нижегородской области под каждую территорию ищут свое решение. Мастер-план КРТ с самого начала содержит точные расчеты потребностей: сколько нужно мест в школах, детских садах, какая нагрузка ляжет на поликлиники и транспорт. От этих цифр отталкиваются при формировании обязательств инвестора и города.

Кроме того, нижегородский опыт показал, как работать с КРТ в исторической части города. Нижний Новгород обладает богатым наследием, регион наработал практику вовлечения объектов культурного наследия в проекты комплексного развития территорий. В регионе старинные купеческие дома, храмы и исторические улицы интегрируются в современные кварталы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.