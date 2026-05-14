Разработан подход, который ускорит создание высокоэффективных кожных лекарств

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Физики из России разработали подход, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за снижением и восстановлением уровня влаги в коже, что позволяет с высокой точностью измерить глубину и скорость обезвоживания ее тканей под действием спирта и противовоспалительных препаратов. Это ускорит разработку новых косметических средств и лекарств, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Наша работа имеет важное значение как для фундаментальных, так и для практических исследований на стыке оптики и биомедицины. В частности, предложенный подход можно использовать для оценки качества косметических увлажняющих средств, а также тестирования лекарств на возможные побочные эффекты, связанные с обезвоживанием кожи», — пояснила ведущий научный сотрудник СГУ имени Чернышевского (Саратов) Юлия Свенская, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как отмечают ученые, уровень увлажненности кожи влияет как на ее способность противостоять инфекциям, повреждениям и неблагоприятным воздействиям окружающей среды, так и на характер взаимодействия кожи с косметикой и лекарственными препаратами. В прошлом, у исследователей не было возможностей «заглянуть» глубоко внутрь кожи и проследить за тем, как меняется ее состояние при снижении или восстановлении уровня влаги.
Российские физики обнаружили, что эту проблему можно решить при помощи метода оптической когерентной томографии. В его рамках изучаемый предмет или ткань тела облучается при помощи пучков инфракрасного излучения, которые частично отражаются и рассеиваются от прослоек, расположенных на разной глубине. По таким «отражениям» строится объемное изображение невидимых глазу слоев органов с очень высоким разрешением.
Исследователи из России обратили внимание на то, что характер рассеивания света в различных прослойках кожи зависит от того, насколько сильно они увлажнены — чем меньше влаги в них присутствует, тем хуже они рассеивают свет. Это позволяет составлять карты увлажненности кожи при помощи оптических томографов и отслеживать изменения в количестве воды в разных ее прослойках в режиме реального времени.
Опираясь на это соображение, специалисты разработали алгоритм, составляющий карты увлажненности, и проверили его в работе, наблюдая за тем, как спирт и крем для лечения кожных болезней влияли на кожу крыс. Эти опыты подтвердили корректность работы алгоритма и помогли ученым проследить за тем, как менялась доля влаги в коже после нанесения этих препаратов. В перспективе, это поможет разработчикам лекарств и косметики подобрать оптимальный состав создаваемых ими продуктов, который будет оказывать наиболее благотворное воздействие на кожу, подытожили физики.