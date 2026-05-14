Разработан подход, который ускорит создание высокоэффективных кожных лекарств

Опираясь на это соображение, специалисты разработали алгоритм, составляющий карты увлажненности, и проверили его в работе, наблюдая за тем, как спирт и крем для лечения кожных болезней влияли на кожу крыс. Эти опыты подтвердили корректность работы алгоритма и помогли ученым проследить за тем, как менялась доля влаги в коже после нанесения этих препаратов. В перспективе, это поможет разработчикам лекарств и косметики подобрать оптимальный состав создаваемых ими продуктов, который будет оказывать наиболее благотворное воздействие на кожу, подытожили физики.