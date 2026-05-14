Представлена система по ускорению программирования сварочных роботов

ПО предназначено для роботизации процессов в условиях ограниченного рабочего пространства, сложной геометрии изделий и труднодоступных зон сварки. С его помощью оператор или конструктор может отсканировать необходимую для сварки деталь, после чего система сама совместит полученное изображение с 3D-моделью и автоматически откалибрует местоположение детали. Оператор также может выбрать настройку сварочных швов, а программа автономно построит траекторию сварки, проверит ее в виртуальной среде и запустит имитацию процесса. Готовое решение, предусматривающее необходимые алгоритмы, загружается в контроллер — «мозг» робота-сварщика.