Представлена система по ускорению программирования сварочных роботов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Специалисты Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис создали программное обеспечение, позволяющее ускорить в 3−5 раз программирование роботов-сварщиков. Разработка представлена на выставке «Металлообработка — 2026», сообщили ТАСС в вузе.
ПО предназначено для роботизации процессов в условиях ограниченного рабочего пространства, сложной геометрии изделий и труднодоступных зон сварки. С его помощью оператор или конструктор может отсканировать необходимую для сварки деталь, после чего система сама совместит полученное изображение с 3D-моделью и автоматически откалибрует местоположение детали. Оператор также может выбрать настройку сварочных швов, а программа автономно построит траекторию сварки, проверит ее в виртуальной среде и запустит имитацию процесса. Готовое решение, предусматривающее необходимые алгоритмы, загружается в контроллер — «мозг» робота-сварщика.
«По нашим оценкам, программирование роботов-сварщиков с помощью нового ПО происходит в 3−5 раз быстрее, чем с традиционного пульта. Сканирование и совмещение с 3D-моделью экономит до 2−3 часов на переналадку. Эти функции делают продукт особенно выгодным для малосерийных и среднесерийных производств с применением автоматизированной сварки, а также позволяют компаниям-интеграторам ускорять переналадку и внедрение роботизированных сварочных ячеек для их заказчиков», — отметил заместитель директора по инновационной деятельности Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Артур Шимановский, чьи слова приводит пресс-служба университета.
Система совместима с любым промышленным роботом, оснащенным комплектом средств разработки для внешнего управления. Она может применяться в автопроме, машиностроении, трубопроводной и энергетической отраслях, а также аэрокосмической промышленности и производстве сельскохозяйственной техники и строительных конструкций сложной формы.
В новость внесена правка (12:50 мск) — передается с уточнением имени спикера в третьем абзаце. Верно: Артур Шимановский.