Письмо от жены Дмитрия Назарова не поступало в Госдуму, заявил Володин

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Письмо от жены актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию в Госдуму не поступало, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По данным Mash, Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию.
«Я, во-первых, письмо не видел. Оно пока еще к нам не поступило», — сказал Володин журналистам.
Назаров наиболее известен благодаря одной из главных ролей в сериале «Кухня». В январе 2023 года Назарова и его жену уволили из МХТ Чехова. Сейчас актер живет во Франции. Он неоднократно критиковал СВО, а в прошлом году сделал неоднозначное заявление о теракте в «Крокус Сити Холле», за что его призвали лишить звания народного артиста.