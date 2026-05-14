В России до 2030 года отремонтируют 258 музеев

Всемирный день музеев отмечается 18 мая, он призван подчеркнуть их роль в культурном обмене и развитии общества. В России при поддержке нацпроекта «Семья» уделяют особое внимание учреждениям культуры: до 2030 года планируется отремонтировать 258 музеев, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
С 2019 года в стране преобразили более 170 учреждений. Например, в 2025 году в Челябинской области модернизировали Снежинский городской музей, основанный в 1996 году. Главным приобретением стали мобильные перегородки с точечной подсветкой, которые позволяют гибко менять выставочное пространство. Для работы с архивами и презентационными материалами установили цветной принтер для печати качественных афиш и планшетный сканер для оцифровки архива, что поможет сохранять уникальные документы и фотографии для истории и будущих поколений. Также появились современные витрины, бархатные ограждения, специальные шкафы и тележка для перевозки. Для посетителей экскурсии стали комфортнее благодаря системе радиогидов и микрофонов.
«По нацпроекту мы обновили оборудование музейного хранилища, оргтехнику, что сегодня позволяет специалистам информационно-библиографического сектора оцифровывать негативы, фотографии и книги на современном уровне. В этом году подали заявку на переоборудование второго фондохранилища. Проект рассчитан на ежегодное увеличение коллекции. Также преобразилось экспозиционно-выставочное пространство, и мы получаем положительные отклики от наших посетителей, гостей музея. В дальнейшем работа по повышению качества восприятия экспозиций и выставок продолжится», — сказала директор Снежинского городского музея Наталья Савельева.
В Магаданской области новым оборудованием оснастили Сеймчанский краеведческий музей. Теперь уникальные экспонаты и исторические артефакты, рассказывающие о культуре, быте и природе Северо-Эвенского округа, представлены в новых вертикальных, горизонтальных и шестигранных витринах, оснащенных современной подвесной системой размещения экспонатов. Также в музее были установлены стенды для оформления экспозиции в зале геологии выставки «История геологических исследований» и в этно-зале выставки «История, культура и быт народов Севера». Появилось пять манекенов и три подиума для демонстрации костюмов и жилищ народов Севера.
А в Луганской Народной Республике в прошлом году провели капитальный ремонт: демонтировали старые потолки и полы, оштукатурили стены, заменили окна, установили системы отопления и освещения, обновили трубы водоснабжения и канализации. Также заменили межкомнатные двери в кабинетах и входную группу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сделали ремонт крыльца: установили навес и пандус для маломобильных посетителей. Для музейной деятельности поступили новые витрины — 56 горизонтальных и 15 вертикальных, оргтехника: ручной 3D-сканер и книжный сканер формата А3+. Приобретено современное оборудование для хранения музейного фонда.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.