В России до 2030 года отремонтируют 258 музеев

С 2019 года в стране преобразили более 170 учреждений. Например, в 2025 году в Челябинской области модернизировали Снежинский городской музей, основанный в 1996 году. Главным приобретением стали мобильные перегородки с точечной подсветкой, которые позволяют гибко менять выставочное пространство. Для работы с архивами и презентационными материалами установили цветной принтер для печати качественных афиш и планшетный сканер для оцифровки архива, что поможет сохранять уникальные документы и фотографии для истории и будущих поколений. Также появились современные витрины, бархатные ограждения, специальные шкафы и тележка для перевозки. Для посетителей экскурсии стали комфортнее благодаря системе радиогидов и микрофонов.