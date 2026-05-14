В Самаре пройдет форум «Мой бизнес 63. Время героев»

Форум «Мой бизнес 63. Время героев» состоится в Самаре 28−29 мая по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.
Принять участие в мероприятии могут предприниматели из разных районов региона. Для них подготовят полезную программу и встречу с представителями органов власти.
«Ежегодно на площадке форума мы собираем активное бизнес-сообщество региона, чтобы обсудить планы и перспективы, обменяться мнениями и опытом. Форум также становится площадкой диалога бизнеса и власти, получения новых знаний — для этого мы приглашаем лучших региональных и федеральных экспертов. Приглашаем предпринимателей Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме. Уверены, что это будет максимально интересно и полезно», — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В первый день пройдут тематические сессии по инструментам развития бизнеса в текущих экономических условиях, искусственному интеллекту, маркетингу и внешнеэкономической деятельности. Ярким событием также станет торжественное награждение лучших предпринимателей региона, которые успешно развивают свое дело, создают рабочие места и делают значимый вклад в развитие своих территорий.
Во второй день участники разберут тему финансов: как через управленческий учет оптимизировать налоги, какие финансовые меры поддержки действуют в регионе. Кроме того, на площадке будет работать выставочная экспозиция «Здесь придумали», где локальные креативные предприниматели представят свою продукцию. Подать заявку можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.