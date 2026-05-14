В Башкирии выездная бригада обследовала жителей отдаленных территорий

Акция «Здоровая республика — здоровый регион» состоялась в Благовещенском районе Республики Башкортостан по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Поезд здоровья побывал в пяти населенных пунктах — Осиповке, Старонадеждино, Саннинске, Трошкино и Турушле. Там специалисты осмотрели жителей отдаленных территорий. За время акции врачи приняли 333 пациента и провели 2626 приемов, 199 из которых — обследование детей. У 354 человек взяли анализы, 230 прошли ЭКГ, 359 — флюорографию и маммографию. Терапевты осмотрели 234 пациента, хирург — 171 пациента. Акушер-гинеколог осмотрел 163 человека, невролог — 61.
«Проведение данной акции позволяет пациентам отдаленных населенных пунктов получить осмотр узких специалистов, а также результаты лабораторных и ультразвуковых исследований», — отметила главный врач Благовещенской больницы Анна Гайнетдинова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.