В 2025 году в педвузах России создали 37 комплексных кластеров

Комплексные образовательно-воспитательные кластеры создают в педагогических вузах, подведомственных Минпросвещения России, в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». В 2025 году в учреждениях появилось 37 таких пространств, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В состав кластеров вошли 49 обновленных кабинетов по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», 33 военно-патриотических центра, 61 кабинет по учебному предмету «Труд (технология)», 18 кабинетов естественно-научного профиля, 4 кабинета по 2-м отдельным дисциплинам, а также кластер для подготовки будущих педагогов дошкольного и начального образования.
«Благодаря обновлению инфраструктуры педагогических вузов мы делаем их более привлекательными для абитуриентов, которые стремятся получать знания в современных технологичных условиях. Именно такая атмосфера и возможности формируют у школьников живой интерес к академической и научной среде уже на этапе выбора образовательной траектории, помогают сделать шаг к будущей профессии. В этом году как в школах, так и в педвузах особое внимание мы уделим модернизации кабинетов и лабораторий по естественно-научным предметам, изобразительному искусству, музыке», — отметил глава Минпросвещения России.
По словам Кравцова, в 2027 году планируется создать и оснастить площадки для подготовки педагогов дошкольного и начального образования, в 2028 году — для воспитательной и внеучебной деятельности студентов, в 2029 году — для проведения профессионального (демонстрационного) экзамена, а в 2030 году — площадки для практической подготовки, в том числе загородные.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.