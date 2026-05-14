В поликлинике № 10 Томска заработал новый УЗИ-аппарат

Техника выдает четкие изображения в высоком разрешении.

Новый аппарат УЗИ заработал в поликлинике № 10 Томска, сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области. Оснащение медучреждений оборудованием — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Техника выдает четкие изображения в высоком разрешении. С ее помощью можно обследовать органы брюшной полости, щитовидной железы, почек, молочной железы, сердечно-сосудистой системы, органов малого таза.

«Современное оборудование обеспечит высокую точность диагностики и поможет выявить патологии на ранних стадиях, что напрямую влияет на эффективность и своевременность лечения. Повышение качества оказания медицинской помощи соответствует задачам президентского национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”», — отметил и. о. начальника департамента здравоохранения региона Юрий Воробьев.

По словам главного врача поликлиники № 10 Марины Мусиной, новый аппарат также поддерживает функции 3D и 4D. В месяц на нем планируется выполнять до 800 исследований, а в год — до 9000.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.