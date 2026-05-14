Володин оценил работу Памфиловой и Москальковой

Володин высоко оценил работу Памфиловой и Москальковой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сделали все, чтобы институт омбудсмена больше занимался не политическими вопросами, а вопросами человека, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в РФ будет рассмотрен Госдумой на пленарном заседании в четверг.

«Здесь надо подчеркнуть, что именно вот работа таких руководителей, как Памфилова Элла Александровна, Москалькова, сделали все для того, чтобы у нас сегодня уполномоченный по правам человека больше занимался вопросами человека, а не политическими», — сказал Володин журналистам.

Он отметил, что за прошедшее время данный институт совершенствовался, качество его работы повышалось.

«Сегодня на конкурентной основе будут рассмотрены кандидатуры и та, которая получит большинство, займет эту должность. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы в дальнейшем (работа — ред.) нашего кандидата, который получит поддержку, сложилась, и будем помогать в этой работе», — добавил председатель Госдумы.

Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность и освобождается от должности Государственной думой. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать должность уполномоченного по правам человека более двух сроков подряд.

После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше