Вожатые из Саратовской области посетили образовательный интенсив в Москве

Участниками инструктивно-методического сбора Всероссийского проекта «Вожатские команды Первых» стали представители вожатских команд Саратовской области. Мероприятие проходило с 5 по 8 мая в Москве по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
В состав региональной делегации вошли студенты Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина и Саратовской государственной юридической академии. Программа включала образовательные лекции, мастер-классы от ведущих экспертов и знакомство с единомышленниками со всей страны для обмена лучшими педагогическими практиками.
«Подготовка вожатских кадров — важнейшее направление в системе воспитательной работы с детьми и молодежью. Участие наших студентов во всероссийском проекте “Вожатские команды Первых” позволяет им перенять лучшие практики, повысить профессиональные компетенции и стать настоящими наставниками для подрастающего поколения», — подчеркнула заместителя министра образования Саратовской области Людмила Григорьева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.