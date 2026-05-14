За каждым ребенком — мечта: как прошел праздник детства для «Орлят России»

Воздушные змеи, мыльные пузыри и тысяча улыбок — так во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке по нацпроекту «Молодёжь и дети» провели «Праздник детства». Это итоговое событие смены для младшеклассников «Содружество Орлят России», которая прошла с 28 апреля по 11 мая. Она объединила более 800 школьников, учителей и советников директоров по воспитанию. Рассказываем о ярких событиях и героях фестиваля.
От мастер-классов до фокусов.
Фестиваль «Праздник детства» 6 мая превратил территорию «Океана» в огромную волшебную страну. Идея была простая: вспомнить все, чему научились участники программы «Орлята России» во время смены, — работать в команде, не бросать друзей в беде, бережно относиться к родной земле. Вместе с педагогами они разговаривали о семье, здоровье и о том, как помогать младшим.
«Эмоции зашкаливают! — делится впечатлениями десятилетняя Дана Панова из Омской области. — Мы побывали на мастер-классах, шоу фокусника и даже успели поиграть в настольные игры».
Не обошлось и без рукоделия. На ярмарке, посвященной народным промыслам, мальчишки и девчонки лепили глиняные игрушки по мотивам дымковского и филимоновского промыслов, расписывали деревянные ложки, ткали закладки для книг, мастерили берестяные обереги и декоративные куклы-скрутки. Так «Океан» знакомит детей с культурой разных областей России.
Пока одни водили хороводы, другие смотрели научное представление. Здесь можно было запустить змея в небо и задавать тысячу «почему».
«За каждым участником — своя уникальная история и мечты, — отметил директор Российского детско-юношеского центра (Росдетцентра) Александр Кудряшов. — Мы видим, как ребята растут настоящими друзьями, учатся беречь родную землю, поддерживать друг друга. Искренне рад, что программа “Содружество Орлят России” становится для многих настоящей школой жизни, где приобретаются не только знания, но и ценности, которые останутся с ними навсегда».
Старшеклассница Варвара Форат из Новосибирска ранее уже проходила образовательные программы «Орлят России» и теперь участвует в сменах как наставник.
«Я очень рада, что могу работать с такими прекрасными “орлятами”. Они заряжают и дарят только позитив, счастье и огромную любовь, — рассказывает девушка. — Возможно, в будущем я стану педагогом, буду работать с детьми».
Иногда на смены приезжают целыми классами. Так, учитель начальных классов из села Убинского Новосибирской области Ольга Катушина привезла в «Океан» 18 учеников.
«Чтобы попасть сюда, мы прошли первый отборочный этап, затем второй. Даже не ожидали, потому что мы не такой большой город, а просто райцентр, — рассказывает педагог. — И то, что мы выиграли и очутились здесь, во Владивостоке, для нас очень значимо. Ребята запомнят это на всю жизнь».
По ее словам, дети на фестивале были на позитиве: ходили по игровым точкам, смотрели шоу с жидким азотом и восторгались фокусами. «Их даже невозможно было собрать всех вместе, чтобы сфотографироваться», — говорит Ольга.
Как это устроено: от сказок до реальных историй.
Программа смены состояла из нескольких больших блоков. Первый назывался «Народы России». Команды рассказывали о своей малой родине, учителя проводили мастер-классы по местным ремеслам, а старшеклассники-наставники играли с ребятами в традиционные игры.
Второй блок — «Создаем сказку». Здесь школьники вместе с героями русского фольклора проходили испытания, вспоминали, что такое честь, смелость и дружба. А еще пробовали себя в роли авторов — придумывали свои уникальные истории.
За веселыми играми скрывался серьезный смысл. Третий блок назывался «Узнаем вместе с Первыми». Здесь дети через произведения советских писателей открывали для себя судьбы героев Великой Отечественной войны.
Совмещать сказки и реальность организаторы решили не случайно. Именно так, через игру и пример, детям легче понять, как важно быть ответственными, уметь дружить и любить свою страну, а главное — самим становиться такими.
Кто стоит за «Праздником детства».
Проводить смены «Содружества Орлят России» помогают сразу несколько организаторов. Главный вдохновитель — Росдетцентр. Он курирует два больших проекта. Первый — «Навигаторы детства», который объединяет советников директоров по воспитанию. Они есть в школах по всей стране, помогают детям раскрывать таланты, устраивают для них мероприятия. В этом году «Навигаторам» исполнилось пять лет. Второй проект как раз «Орлята России» — программа для младших школьников. Она появилась в 2021 году и сегодня собрала уже больше 4 миллионов участников.
Не осталось в стороне от праздника также Движение первых. Это всероссийское объединение для детей и молодежи. В финале смены «орлят» как раз посвятили в участники движения.
Еще один организатор — центр «Океан». Это сама площадка, где прошла смена.
«Подписана уже новая, третья программа развития учреждения на период 2026—2030 годов. И к 2030 году мы планируем комплексное развитие учреждения, укрепление методической и инфраструктурной базы, также увеличение пропускной способности до 20 тысяч детей ежегодно», — подчеркнула директор центра Наталья Соловей.
Фестиваль — часть большого национального проекта «Молодёжь и дети», цель которого — помочь каждому ребенку и молодому человеку в стране раскрыть свои способности. Для этого строят школы и кампусы, проводят конкурсы и олимпиады, поддерживают волонтеров и ученых.
Нацпроект дает возможности на любой вкус — от грантов на собственные проекты до бесплатного обучения IT-специальностям, от участия в «Большой перемене» до путешествий по России. Каждый может найти свое — в науке, творчестве, спорте или добрых делах.