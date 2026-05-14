ЕР сняла с рассмотрения поправки об электронном уведомлении при увольнении

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. «Единая Россия» добилась снятия с рассмотрения поправки в Трудовой кодекс РФ о праве работодателя уведомлять работника о сокращении штата или ликвидации организации в электронном виде, сообщили в партии.
Ранее участники заседания Совета Госдумы не поддержали предлагаемую правительством РФ поправку в Трудовой кодекс о праве работодателя уведомлять работника об увольнении в электронном виде. Они отмечали, что соответствующее уведомление работник должен получать лично под роспись, и только такой подход может обеспечить в полной мере соблюдение его прав.
Замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев рассказал, что соответствующий законопроект о поправках в Трудовой кодекс Государственная Дума рассматривает в четверг, из него также исключили норму о возможности подписывать электронной подписью документы о прохождении инструктажа по технике безопасности.
Законопроектом предлагается внести комплексные изменения в трудовое законодательство Российской Федерации, он направлен на регулирование порядка оплаты сверхурочной работы и изменение предельного количества часов переработок.
«Устанавливается, что если по 120 часам — не более 4 часов переработок в день, и первые 2 часа переработки оплачиваются в полуторном размере, вторые два часа — в двойном размере. Со 121 часа оплата сразу идет не менее, чем в двойном размере. Такая работа возможна только с согласия самого работника и при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Кроме того, работники, работающие свыше 120 часов в год, получают право на один день за счет работодателя для прохождения диспансеризации», — сказал Исаев.
Он отметил, что подобная норма будет использоваться в основном на предприятиях оборонной промышленности, где работа происходит в три смены, а также ограничена возможность приема новых сотрудников, имеющих допуск и необходимую квалификацию.