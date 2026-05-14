В Бауманке состоялся семинар по управлению персоналом

Семинар «Человеческий потенциал: от стратегии к реализации» прошел 21 апреля в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Участники семинара обсудили, как службы по работе с персоналом из «отдела кадров» превращаются в стратегический элемент развития университетов, сценарии ближайших лет и первые шаги для кадровых служб, а также работу с новым поколением. Кроме того, были организованы дискуссии, посвященные трансформации кадровой функции в вузах и производственному отпуску преподавателей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.