В Рязанской области прошел первый модуль программы «Экспортный Мини-МВА»

Первый модуль акселерационной программы «Экспортный Мини-МВА» состоялся в Рязанской области по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном агентстве развития бизнеса.
Участниками акселератора стали представители 10 региональных компаний — руководители, сотрудники профильных подразделений и специалисты, вовлеченные в экспортную деятельность. Вместе с федеральным тренером Школы экспорта Российского экспортного центра Халидой Муфтахутдиновой слушатели проработали стратегии развития своих компаний, разобрали актуальные подходы к выбору зарубежных рынков и освоили инструменты анализа и оценки внешних рынков.
«Экспортный Мини-МВА» предоставляет малому и среднему бизнесу возможность изучить инструменты формирования ценностного предложения для иностранных клиентов, детально проработать систему показателей эффективности и определить стратегию масштабирования экспортной деятельности. Результатом участия в программе станет разработка бизнес-плана по развитию и расширению экспортных продаж.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.