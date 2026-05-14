Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России запустили первую в стране горячую линию с данными о раненых бойцах

В Екатеринбурге запустили первую в РФ горячую линию с данными о раненых бойцах.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Первая в России горячая линия с информацией о раненых участниках специальной военной операции появилась в Екатеринбурге, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Очень важная новость: в Екатеринбурге открылась единственная в стране горячая линия для поиска раненых участников специальной военной операции», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что теперь родственники участников СВО получили возможность прояснить судьбу родных и узнать, в каком госпитале они находятся, можно ли с ними повидаться.

«Горячая линия будет работать ежедневно с 9.00 до 19.00 по екатеринбургскому времени (с 7.00 до 17.00 мск — ред.) для жителей 29 субъектов Российской Федерации, входящих в состав ЦВО (Центрального военного округа — ред.). Обратиться можно по телефонам: 8 (343)359−32−58, 359−30−28, 359−33−13», — уточнила омбудсмен.

Как добавила Мерзлякова, информация будет предоставляться по местоположению и дате поступления бойцов, а иные сведения можно будет узнать уже при посещении лечебного учреждения.