В России запустили первую в стране горячую линию с данными о раненых бойцах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Первая в России горячая линия с информацией о раненых участниках специальной военной операции появилась в Екатеринбурге, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Очень важная новость: в Екатеринбурге открылась единственная в стране горячая линия для поиска раненых участников специальной военной операции», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Она отметила, что теперь родственники участников СВО получили возможность прояснить судьбу родных и узнать, в каком госпитале они находятся, можно ли с ними повидаться.
«Горячая линия будет работать ежедневно с 9.00 до 19.00 по екатеринбургскому времени (с 7.00 до 17.00 мск — ред.) для жителей 29 субъектов Российской Федерации, входящих в состав ЦВО (Центрального военного округа — ред.). Обратиться можно по телефонам: 8 (343)359−32−58, 359−30−28, 359−33−13», — уточнила омбудсмен.
Как добавила Мерзлякова, информация будет предоставляться по местоположению и дате поступления бойцов, а иные сведения можно будет узнать уже при посещении лечебного учреждения.