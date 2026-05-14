Найдены останки крупнейшего динозавра в Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ученые из Великобритании и Таиланда нашли в отложениях мелового периода на территории современного Таиланда останки ранее неизвестного гигантского травоядного динозавра, чья масса достигала 25−28 тонн, а длина — 27 м. Это делает его крупнейшим зауроподом, существовавшим на территории Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба британского Университетского колледжа Лондона (UCL).
«Мы назвали этого динозавра “последним титаном” Таиланда, что связано с тем, что его останки были найдены в тех отложениях эры динозавров на территории этой страны, которые возникли незадолго до того, как данный регион оказался на дне моря. Поэтому мы сомневаемся в том, что столь крупные зауроподы будут найдены в более молодых прослойках пород», — пояснил научный сотрудник UCL Титивут Сетапаничсакул, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили это открытие при проведении раскопок в центральной части Таиланда, на территории провинции Чайяпхум, где залегают породы, сформировавшиеся в середине мелового периода, около 113−120 миллионов лет назад. В прошлом, ученые уже находили здесь большое число останков динозавров, однако до настоящего времени им не удавалось найти здесь кости ящеров-зауроподов, крупнейших травоядных динозавров Земли.
Несколько лет назад жители одной из деревень в провинции Чайяпхум обнаружили гигантские кости динозавра на берегу частично пересохшего пруда, что побудило ученых приступить к масштабным раскопкам в данной местности. За несколько лет работы исследователям удалось обнаружить множество позвонков, а также ребра, тазовые и кости ног, длина которых составляла 1,78 метра.
Последующее изучение этих останков указало на то, что они принадлежали ранее неизвестному виду титанозавров, который обладал массой в 25−28 тонн и длинной тела примерно в 27 м. Это делает его значительно более крупным, чем диплодоки и другие ранние зауроподы, однако при этом он уступал по размерам крупнейшим титанозаврам из других регионов — аргентинским 60-тонным патаготитанам (Patagotitan) и 50-тонным китайским жуянгозаврам (Ruyangosaurus).
Данный травоядный ящер, получивший имя Nagatitan chaiyaphumensis, существенно превосходил по размерам как своих «соседей» из числа других видов травоядных и хищных динозавров, так и более ранние виды титанозавров и других зауроподов, которые обитали в Юго-Восточной Азии в предыдущие геологические эры. Это свидетельствует в пользу того, что засушливый климат, установившийся во многих регионах будущей Азии в середине меловой эры, заставлял этих ящеров эволюционировать в сторону дальнейшего увеличения размеров, подытожили ученые.
О зауроподах.
Зауроподы представляют собой большое семейство крупных четвероногих травоядных ящеров, делавших ставку на гигантские размеры, высокую плодовитость и быстрый рост молодняка. К их числу относятся знаменитые диплодоки, брахиозавры, а также аргентинозавры, самые крупные динозавры Земли длиной в 35 м и массой примерно в 90 тонн. Традиционно считается, что почти все зауроподы были травоядными существами, однако точная структура их диеты пока не известна.