В забайкальском селе Сивяково высадили 18 тысяч деревьев

«Проделана кропотливая работа, каждый саженец занял свое место, надеемся, приживутся отлично, но это сможем оценить намного позднее. Как сажаем: сначала работает меч Колесова, который делает проколы земли на расстоянии один метр по очищенной борозде. В прокол земли помещается саженец из питомника, эти саженцы выращены в Верхне-Читинском участковом лесничестве», — рассказал начальник читинского участка «Забайкаллесхоза» Сергей Савватеев.