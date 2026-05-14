Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В забайкальском селе Сивяково высадили 18 тысяч деревьев

Посадки состоялись на месте сгоревшего леса.

Источник: Национальные проекты России

Участники акции «Сад памяти» высадили в селе Сивяково Забайкальского края 18 тысяч саженцев сосны обыкновенной. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.

Посадки состоялись на месте сгоревшего леса. В них приняли участие сотрудники «Забайкаллесхоза», работники РЖД и волонтеры.

«Проделана кропотливая работа, каждый саженец занял свое место, надеемся, приживутся отлично, но это сможем оценить намного позднее. Как сажаем: сначала работает меч Колесова, который делает проколы земли на расстоянии один метр по очищенной борозде. В прокол земли помещается саженец из питомника, эти саженцы выращены в Верхне-Читинском участковом лесничестве», — рассказал начальник читинского участка «Забайкаллесхоза» Сергей Савватеев.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.