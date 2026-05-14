Грозы и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Москве

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Грозы с дождем и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду прогнозируются в ближайшие 1−2 часа с сохранением до 21.00 четверга в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
«В ближайшие 1−2 часа с сохранением до 21.00 14 мая в Москве местами ожидается гроза с дождем. При грозе усиление ветра до 15 метров в секунду», — говорится в прогнозе.
В связи с ожидаемой непогодой спасатели рекомендуют водителям и пешеходам быть внимательными и осторожными. При необходимости следует звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС по Москве 8 (495) 637−31−01.
