В городе Верещагино открыли новую женскую консультацию

Новая женская консультация открылась в городе Верещагино в Пермском крае при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Верещагинского городского округа.
В учреждении женщины могут получить медицинскую помощь, психологическую, социальную и правовую поддержку, а также пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья. Кроме того, там помогают парам, столкнувшимся с бесплодием. Все обследования проводят на современном оборудовании.
«В Прикамье активно развивается сеть женских консультаций. Главная задача — это создание максимально комфортных условий для будущих мам и их малышей. Особое внимание уделяется профилактическим осмотрам и заботе о репродуктивном здоровье», — отметили в администрации.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.