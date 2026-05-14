В Туве стартовал второй этап реконструкции дороги к селу Кара-Хаак

Специалисты обустроят пешеходные переходы, установят искусственные неровности и новый светофор.

Источник: Национальные проекты России

Второй этап реконструкции автомобильной дороги, ведущей к селу Кара-Хаак, стартовал в Туве при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве дорожно-транспортного комплекса республики.

На одном из участков специалисты обустроят современные пешеходные переходы, установят искусственные неровности, новый светофорный объект, построят тротуары и смонтируют уличное освещение. Работы уже ведутся на отрезке с км 2+500 по км 6+500.

Новая инфраструктура не только повысит безопасность, но и значительно улучшит качество жизни. Завершить реконструкцию и сдать объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.