В Туве стартовал второй этап реконструкции дороги к селу Кара-Хаак

Второй этап реконструкции автомобильной дороги, ведущей к селу Кара-Хаак, стартовал в Туве при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве дорожно-транспортного комплекса республики.
На одном из участков специалисты обустроят современные пешеходные переходы, установят искусственные неровности, новый светофорный объект, построят тротуары и смонтируют уличное освещение. Работы уже ведутся на отрезке с км 2+500 по км 6+500.
Новая инфраструктура не только повысит безопасность, но и значительно улучшит качество жизни. Завершить реконструкцию и сдать объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.