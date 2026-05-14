В национальном музее Бурятии откроется выставка «Монголия»

Передвижная выставка «Монголия» откроется в национальном музее Бурятии в Улан-Удэ 16 мая в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры республики.
Посетители смогут увидеть картины, созданные на основе пленэрных поездок художников России по территории Монголии, Бурятии, Забайкальского края и не только. На них изображены просторные равнины, скалистые вершины, старинные дацаны и таинственные пагоды, расположенные среди степей и пустыни Гоби, которая находится на территории Монголии и Китая. Также в произведениях представлены долины Онона в Забайкалье, горы и степи окрестностей Курумкана в Бурятии и многое другое.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.