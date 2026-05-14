В национальном музее Бурятии откроется выставка «Монголия»

Посетители смогут увидеть картины, созданные на основе пленэрных поездок художников России по территории Монголии, Бурятии, Забайкальского края и не только. На них изображены просторные равнины, скалистые вершины, старинные дацаны и таинственные пагоды, расположенные среди степей и пустыни Гоби, которая находится на территории Монголии и Китая. Также в произведениях представлены долины Онона в Забайкалье, горы и степи окрестностей Курумкана в Бурятии и многое другое.