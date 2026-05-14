В Оренбургской области отремонтируют 18 мостов

Ремонт 18 мостов на дорогах Оренбургской области проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.
Работы уже идут на 11 сооружениях. Например, специалисты реконструируют мост через реку Сакмару на проспекте Братьев Коростелевых в Оренбурге. Завершить ремонт там планируется до конца дорожного сезона.
«На мосту через реку Урал в Оренбурге подрядчики перешли на круглосуточный режим работы. Это мое поручение. Мост давно требовал реконструкции, откладывать его ремонт уже было нельзя. Днем на сооружении работают порядка 30 человек и 10 единиц техники. Ночью — также дежурная смена. Работы идут по плану. За сроком реализации проекта слежу лично», — написал в своих соцсетях губернатор Евгений Солнцев.
Также работы проводят на мостах через реки Сухая Губерля и Губерля на дороге Орск — граница Республики Башкортостан, на сооружении через овраг на 6-м км трассы Каликино — Новоникитино и на других. Еще на семи объектах ремонт планируется начать в мае.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.