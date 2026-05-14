Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оренбургской области отремонтируют 18 мостов

Так, на сооружении через реку Урал в Оренбурге работы ведутся в круглосуточном режиме.

Ремонт 18 мостов на дорогах Оренбургской области проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.

Работы уже идут на 11 сооружениях. Например, специалисты реконструируют мост через реку Сакмару на проспекте Братьев Коростелевых в Оренбурге. Завершить ремонт там планируется до конца дорожного сезона.

«На мосту через реку Урал в Оренбурге подрядчики перешли на круглосуточный режим работы. Это мое поручение. Мост давно требовал реконструкции, откладывать его ремонт уже было нельзя. Днем на сооружении работают порядка 30 человек и 10 единиц техники. Ночью — также дежурная смена. Работы идут по плану. За сроком реализации проекта слежу лично», — написал в своих соцсетях губернатор Евгений Солнцев.

Также работы проводят на мостах через реки Сухая Губерля и Губерля на дороге Орск — граница Республики Башкортостан, на сооружении через овраг на 6-м км трассы Каликино — Новоникитино и на других. Еще на семи объектах ремонт планируется начать в мае.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.