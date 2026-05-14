В Ульяновской области в этом году высадят около 70 тысяч деревьев

Около 70 тыс. деревьев высадят в Ульяновской области в этом году во время акции «Сад памяти», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.
«В память о Героях Великой Отечественной войны в этом году высаживаем 70 тысяч молодых деревьев. В преддверии Дня Победы наш регион вновь присоединился к международной акции “Сад памяти” нацпроекта “Экологическое благополучие”. Общая площадь озеленения — 14 гектаров. В высадке деревьев участвуют работники всех наших лесничеств, волонтеры, общественные активисты и представители бизнес-сообщества, школьники и студенты, семьи участников СВО. К примеру, в Мелекесском районе высадили 6 тысяч сеянцев сосны», — отметил губернатор Алексей Русских.
Присоединиться к акции может любой желающий. Необходимо самостоятельно высадить памятные деревья, после чего добавить точку на карте сайта сад-памяти.рф.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.