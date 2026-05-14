В Ульяновской области в этом году высадят около 70 тысяч деревьев

«В память о Героях Великой Отечественной войны в этом году высаживаем 70 тысяч молодых деревьев. В преддверии Дня Победы наш регион вновь присоединился к международной акции “Сад памяти” нацпроекта “Экологическое благополучие”. Общая площадь озеленения — 14 гектаров. В высадке деревьев участвуют работники всех наших лесничеств, волонтеры, общественные активисты и представители бизнес-сообщества, школьники и студенты, семьи участников СВО. К примеру, в Мелекесском районе высадили 6 тысяч сеянцев сосны», — отметил губернатор Алексей Русских.