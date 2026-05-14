Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека

Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании назначила депутата Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека.

«Я понимаю, что предстоит очень сложная работа, ответственная, которая требует полной самоотдачи. И я понимаю эту ответственность и перед всей нашей страной, и перед людьми, и перед нашим президентом, перед вами, уважаемые коллеги. Мне предстоит отвечать в первую очередь делами и результатами этих дел», — сказала она.

Лантратова сменит на этом посту Татьяну Москалькову. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и МИД выразили надежду на плодотворную работу с новым уполномоченным по правам человека.

Лантратова родилась в 1988 году в Ленинграде. Работала на телевидении, в администрации президента и Минэкономразвития. В сентябре 2021-го была избрана депутатом Госдумы VIII созыва. В феврале 2025 года возглавила комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Полномочия Москальковой закончились в апреле 2026-го. По закону одно и то же лицо не может быть омбудсменом более двух сроков подряд. Уполномоченного по правам человека назначает и освобождает от должности Госдума.

